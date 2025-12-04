Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Performance unter der Lupe
|
04.12.2025 10:03:38
DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Börse-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Deutsche Börse-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 79,54 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Deutsche Börse-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 125,723 Deutsche Börse-Aktien. Die gehaltenen Deutsche Börse-Aktien wären am 03.12.2025 28 161,93 EUR wert, da der Schlussstand 224,00 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 181,62 Prozent.
Zuletzt verbuchte Deutsche Börse einen Börsenwert von 41,33 Mrd. Euro. Die Deutsche Börse-Aktie wurde am 05.02.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Deutsche Börse-Anteils bei 36,20 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
