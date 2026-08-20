Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Lukrativer Deutsche Börse-Einstieg? 20.08.2026 10:03:27

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Börse-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Börse-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Deutsche Börse-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Deutsche Börse-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Deutsche Börse-Aktie bei 259,80 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 38,491 Deutsche Börse-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Deutsche Börse-Aktie auf 277,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 696,69 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 6,97 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Deutsche Börse belief sich jüngst auf 48,66 Mrd. Euro. Am 05.02.2001 fand der erste Handelstag des Deutsche Börse-Papiers an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Deutsche Börse-Papier bei 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Deutsche Börse

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