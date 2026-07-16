Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Performance im Blick
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16.07.2026 10:03:23
DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 10 Jahren abgeworfen
Deutsche Börse-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Deutsche Börse-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 75,43 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,326 Deutsche Börse-Aktien im Depot. Die gehaltenen Deutsche Börse-Aktien wären am 15.07.2026 342,30 EUR wert, da der Schlussstand 258,20 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 242,30 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Deutsche Börse eine Marktkapitalisierung von 45,93 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Deutsche Börse-Anteils fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Deutsche Börse-Aktie belief sich damals auf 36,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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