Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Profitables Deutsche Börse-Investment?
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05.11.2026 10:03:20
DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Deutsche Börse-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 66,22 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,101 Deutsche Börse-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 812,75 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Börse-Papiers am 04.11.2026 auf 318,70 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 381,27 Prozent.
Deutsche Börse wurde jüngst mit einem Börsenwert von 56,06 Mrd. Euro gelistet. Das Deutsche Börse-Papier wurde am 05.02.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Anteils auf 36,20 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Deutsche Börse Overweight
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|Deutsche Börse Neutral
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|22.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|319,60
|-1,96%
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