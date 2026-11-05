Deutsche Börse Aktie

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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Profitables Deutsche Börse-Investment? 05.11.2026 10:03:20

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Deutsche Börse-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Deutsche Börse-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 66,22 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,101 Deutsche Börse-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 812,75 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Börse-Papiers am 04.11.2026 auf 318,70 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 381,27 Prozent.

Deutsche Börse wurde jüngst mit einem Börsenwert von 56,06 Mrd. Euro gelistet. Das Deutsche Börse-Papier wurde am 05.02.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Anteils auf 36,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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