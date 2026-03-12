Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Langfristige Investition
|
12.03.2026 10:03:19
DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Deutsche Börse-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 168,35 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,594 Deutsche Börse-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Deutsche Börse-Papiere wären am 11.03.2026 140,42 EUR wert, da der Schlussstand 236,40 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 40,42 Prozent gestiegen.
Deutsche Börse markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 42,97 Mrd. Euro. Die Deutsche Börse-Aktie wurde am 05.02.2001 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Deutsche Börse-Aktie lag beim Börsengang bei 36,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
