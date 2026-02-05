Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Deutsche Börse-Anlage 05.02.2026 10:03:18

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor einem Jahr verloren

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in Deutsche Börse-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Deutsche Börse-Aktie statt. Der Schlusskurs des Deutsche Börse-Papiers betrug an diesem Tag 241,20 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,146 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.02.2026 853,65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 205,90 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 853,65 EUR, was einer negativen Performance von 14,64 Prozent entspricht.

Deutsche Börse wurde jüngst mit einem Börsenwert von 37,53 Mrd. Euro gelistet. Die Deutsche Börse-Aktie wurde am 05.02.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Deutsche Börse-Aktie bei 36,20 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

mehr Nachrichten