Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Deutsche Börse-Anlage
|
05.02.2026 10:03:18
DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Deutsche Börse-Aktie statt. Der Schlusskurs des Deutsche Börse-Papiers betrug an diesem Tag 241,20 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,146 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.02.2026 853,65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 205,90 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 853,65 EUR, was einer negativen Performance von 14,64 Prozent entspricht.
Deutsche Börse wurde jüngst mit einem Börsenwert von 37,53 Mrd. Euro gelistet. Die Deutsche Börse-Aktie wurde am 05.02.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Deutsche Börse-Aktie bei 36,20 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
