Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Deutsche Börse-Investition? 23.07.2026 10:03:24

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor einem Jahr verloren

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Deutsche Börse-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Deutsche Börse-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Deutsche Börse-Anteile bei 260,10 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Deutsche Börse-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,845 Deutsche Börse-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.07.2026 auf 253,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 975,78 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 975,78 EUR, was einer negativen Performance von 2,42 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Deutsche Börse eine Börsenbewertung in Höhe von 45,48 Mrd. Euro. Am 05.02.2001 wagte die Deutsche Börse-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs der Deutsche Börse-Aktie belief sich damals auf 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Deutsche Börse

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

mehr Nachrichten