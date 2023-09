DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Deutsche Börse bedeutet

Bei einem frühen Investment in Deutsche Börse-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Deutsche Börse-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 170,50 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in Deutsche Börse-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,587 Deutsche Börse-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,21 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Börse-Papiers am 20.09.2023 auf 165,75 EUR belief. Damit wäre die Investition um 2,79 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Börse belief sich zuletzt auf 30,69 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Deutsche Börse-Anteile an der Börse XETRA war der 05.02.2001. Zum Börsendebüt des Deutsche Börse-Papiers wurde der Erstkurs mit 36,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at