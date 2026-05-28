Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Deutsche Börse-Anlage im Blick 28.05.2026 10:03:14

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr angefallen

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Deutsche Börse-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Deutsche Börse-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 286,00 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 34,965 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Börse-Papiers auf 252,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 811,19 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 11,89 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Börse belief sich zuletzt auf 45,71 Mrd. Euro. Am 05.02.2001 fand der erste Handelstag des Deutsche Börse-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Deutsche Börse-Papiers bei 36,20 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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