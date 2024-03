DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Deutsche Telekom-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,86 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1 013,703 Deutsche Telekom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 997,36 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Telekom-Papiers am 12.03.2024 auf 21,70 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 119,97 Prozent.

Deutsche Telekom wurde am Markt mit 108,58 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at