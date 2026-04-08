Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Deutsche Telekom-Investition
|
08.04.2026 10:03:55
DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Deutsche Telekom-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Deutsche Telekom-Anteile bei 14,11 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,090 Deutsche Telekom-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.04.2026 auf 30,81 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 218,43 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 118,43 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Deutsche Telekom eine Börsenbewertung in Höhe von 148,87 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Johannes Flex / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
09:29
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit sattem Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start mit sattem Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit deutlichen Gewinnen (finanzen.at)
|
07.04.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.04.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
07.04.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
07.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
07.04.26
|Nach Kritik: Telekom hat Tübinger Telefonzellen abgebaut (dpa-AFX)