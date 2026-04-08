DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Deutsche Telekom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Deutsche Telekom-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Deutsche Telekom-Anteile bei 14,11 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,090 Deutsche Telekom-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.04.2026 auf 30,81 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 218,43 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 118,43 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Deutsche Telekom eine Börsenbewertung in Höhe von 148,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at