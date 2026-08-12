DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Deutsche Telekom-Investment gewesen.

Am 12.08.2023 wurden Deutsche Telekom-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Deutsche Telekom-Aktie 18,79 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,323 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.08.2026 152,03 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,56 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 52,03 Prozent erhöht.

Deutsche Telekom wurde am Markt mit 134,39 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at