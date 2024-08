DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Telekom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Deutsche Telekom-Aktien verdienen können.

Am 14.08.2021 wurden Deutsche Telekom-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 18,55 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,390 Deutsche Telekom-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 133,46 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Telekom-Papiers am 13.08.2024 auf 24,76 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 33,46 Prozent.

Jüngst verzeichnete Deutsche Telekom eine Marktkapitalisierung von 123,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at