DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Deutsche Telekom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Deutsche Telekom-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Deutsche Telekom-Aktie an diesem Tag 14,56 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investiert hat, hat nun 686,592 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (29,10 EUR), wäre die Investition nun 19 979,81 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 99,80 Prozent erhöht.

Deutsche Telekom war somit zuletzt am Markt 139,03 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at