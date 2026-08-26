Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Profitable Deutsche Telekom-Investition?
|
26.08.2026 10:03:29
DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren abgeworfen
Deutsche Telekom-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Deutsche Telekom-Aktie an diesem Tag 14,56 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investiert hat, hat nun 686,592 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (29,10 EUR), wäre die Investition nun 19 979,81 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 99,80 Prozent erhöht.
Deutsche Telekom war somit zuletzt am Markt 139,03 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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