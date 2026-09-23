Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Rentable Deutsche Telekom-Investition?
|
23.09.2026 10:03:49
DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Deutsche Telekom-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 14,76 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Telekom-Aktie investiert, befänden sich nun 6,776 Deutsche Telekom-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 183,70 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Telekom-Papiers am 22.09.2026 auf 27,11 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 83,70 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Deutsche Telekom betrug jüngst 130,52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Johannes Flex / Shutterstock.com
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