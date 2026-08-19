Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Profitabler Deutsche Telekom-Einstieg? 19.08.2026 10:03:37

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Deutsche Telekom-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Deutsche Telekom-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 18,57 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 53,839 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (28,86 EUR), wäre das Investment nun 1 553,78 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 55,38 Prozent vermehrt.

Deutsche Telekom war somit zuletzt am Markt 135,78 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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