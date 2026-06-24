Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Rentable Deutsche Telekom-Anlage? 24.06.2026 10:03:49

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Deutsche Telekom eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Deutsche Telekom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Deutsche Telekom-Aktie an diesem Tag 17,87 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Deutsche Telekom-Papier investiert hätte, befänden sich nun 559,534 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.06.2026 auf 26,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 693,38 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,93 Prozent zugenommen.

Der Deutsche Telekom-Wert an der Börse wurde auf 124,92 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Deutsche Telekom

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