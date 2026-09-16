Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Rentable Deutsche Telekom-Investition?
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16.09.2026 10:03:41
DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Deutsche Telekom-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17,42 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 574,053 Deutsche Telekom-Papiere. Die gehaltenen Deutsche Telekom-Anteile wären am 15.09.2026 16 590,13 EUR wert, da der Schlussstand 28,90 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 65,90 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 138,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com
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