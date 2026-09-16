Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Deutsche Telekom-Investition? 16.09.2026 10:03:41

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Deutsche Telekom-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Deutsche Telekom-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17,42 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 574,053 Deutsche Telekom-Papiere. Die gehaltenen Deutsche Telekom-Anteile wären am 15.09.2026 16 590,13 EUR wert, da der Schlussstand 28,90 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 65,90 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 138,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

mehr Nachrichten