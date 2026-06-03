Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Frühe Anlage
|
03.06.2026 10:03:41
DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Telekom-Investment von vor 10 Jahren verdient
Deutsche Telekom-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Deutsche Telekom-Aktie bei 15,12 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 661,576 Deutsche Telekom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.06.2026 19 106,33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,88 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +91,06 Prozent.
Alle Deutsche Telekom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 137,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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