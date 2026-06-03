DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Telekom-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Deutsche Telekom-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Deutsche Telekom-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Deutsche Telekom-Aktie bei 15,12 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 661,576 Deutsche Telekom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.06.2026 19 106,33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,88 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +91,06 Prozent.

Alle Deutsche Telekom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 137,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at