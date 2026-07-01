Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Deutsche Telekom-Performance
|
01.07.2026 10:04:13
DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Telekom-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde die Deutsche Telekom-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Deutsche Telekom-Anteile betrug an diesem Tag 14,73 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investiert hat, hat nun 6,789 Anteile im Depot. Die gehaltenen Deutsche Telekom-Papiere wären am 30.06.2026 161,93 EUR wert, da der Schlussstand 23,85 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,93 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Deutsche Telekom belief sich zuletzt auf 118,70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com
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