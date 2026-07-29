DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Telekom-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Deutsche Telekom-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Deutsche Telekom-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Deutsche Telekom-Papiers betrug an diesem Tag 14,71 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 67,983 Deutsche Telekom-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 875,64 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Telekom-Papiers am 28.07.2026 auf 27,59 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 87,56 Prozent.

Insgesamt war Deutsche Telekom zuletzt 129,47 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at