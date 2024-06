DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren verdient

Am 05.06.2014 wurde das Deutsche Telekom-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,32 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investiert hat, hat nun 883,328 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Deutsche Telekom-Anteile wären am 04.06.2024 19 654,05 EUR wert, da der Schlussstand 22,25 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +96,54 Prozent.

Deutsche Telekom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 112,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at