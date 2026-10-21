DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Deutsche Telekom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 21.10.2016 wurde das Deutsche Telekom-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14,03 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Deutsche Telekom-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 71,259 Deutsche Telekom-Anteilen. Die gehaltenen Deutsche Telekom-Papiere wären am 20.10.2026 1 832,78 EUR wert, da der Schlussstand 25,72 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 83,28 Prozent vermehrt.

Der Deutsche Telekom-Wert an der Börse wurde auf 122,29 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at