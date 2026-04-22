Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Lukrative Deutsche Telekom-Investition? 22.04.2026 10:03:49

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Deutsche Telekom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 22.04.2023 wurde das Deutsche Telekom-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Deutsche Telekom-Papier bei 22,38 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Telekom-Aktie investiert, befänden sich nun 446,828 Deutsche Telekom-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.04.2026 gerechnet (28,79 EUR), wäre das Investment nun 12 864,16 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,64 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 143,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com

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