Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Deutsche Telekom-Anlage unter der Lupe
|
22.07.2026 10:04:24
DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Deutsche Telekom-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17,67 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Telekom-Aktie investiert, befänden sich nun 5,659 Deutsche Telekom-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 21.07.2026 150,99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26,68 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 50,99 Prozent gleich.
Der Deutsche Telekom-Wert an der Börse wurde auf 129,56 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
13:42
|AKTIEN IM FOKUS: T-Mobile-Zahlen bremsen Erholung von Telekom etwas aus (dpa-AFX)
|
22.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
22.07.26
|Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
22.07.26