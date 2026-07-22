DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Deutsche Telekom-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Deutsche Telekom-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17,67 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Telekom-Aktie investiert, befänden sich nun 5,659 Deutsche Telekom-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 21.07.2026 150,99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26,68 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 50,99 Prozent gleich.

Der Deutsche Telekom-Wert an der Börse wurde auf 129,56 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at