DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Deutsche Telekom eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Die Deutsche Telekom-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Deutsche Telekom-Anteile bei 30,33 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investierten, hätten nun 32,971 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Telekom-Papiers auf 26,82 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 884,27 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 11,57 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Deutsche Telekom eine Marktkapitalisierung von 135,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at