Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Langfristige Investition
|
21.01.2026 10:04:21
DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr bedeutet
Die Deutsche Telekom-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Deutsche Telekom-Anteile bei 30,33 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investierten, hätten nun 32,971 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Telekom-Papiers auf 26,82 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 884,27 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 11,57 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Deutsche Telekom eine Marktkapitalisierung von 135,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Deutsche Telekom
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
12:26
|XETRA-Handel: TecDAX in Grün (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX mittags steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 mittags fester (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX am Mittag knapp behauptet (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Verluste in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|21.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|26,90
|0,82%