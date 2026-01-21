Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

Langfristige Investition 21.01.2026 10:04:21

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Deutsche Telekom eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Die Deutsche Telekom-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Deutsche Telekom-Anteile bei 30,33 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investierten, hätten nun 32,971 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Telekom-Papiers auf 26,82 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 884,27 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 11,57 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Deutsche Telekom eine Marktkapitalisierung von 135,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Deutsche Telekom

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

Analysen zu Deutsche Telekom AG

21.01.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
13.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
05.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
11.12.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Deutsche Telekom AG 26,90 0,82% Deutsche Telekom AG

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

