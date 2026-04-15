Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Deutsche Telekom-Investmentbeispiel 15.04.2026 10:04:18

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Deutsche Telekom-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Deutsche Telekom-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 31,65 EUR. Bei einem Deutsche Telekom-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31,596 Deutsche Telekom-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.04.2026 auf 28,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 908,06 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,19 Prozent abgenommen.

Alle Deutsche Telekom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 140,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Deutsche Telekom

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