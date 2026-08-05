Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Profitable Deutsche Telekom-Investition?
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05.08.2026 10:03:52
DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das Deutsche Telekom-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Deutsche Telekom-Aktie bei 31,44 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 318,066 Deutsche Telekom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 858,14 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Telekom-Papiers am 04.08.2026 auf 27,85 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 11,42 Prozent.
Der Marktwert von Deutsche Telekom betrug jüngst 134,30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Johannes Flex / Shutterstock.com
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