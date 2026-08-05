DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Deutsche Telekom-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Deutsche Telekom-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Deutsche Telekom-Aktie bei 31,44 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 318,066 Deutsche Telekom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 858,14 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Telekom-Papiers am 04.08.2026 auf 27,85 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 11,42 Prozent.

Der Marktwert von Deutsche Telekom betrug jüngst 134,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at