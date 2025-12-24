Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

Frühe Investition 24.12.2025 10:03:46

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Deutsche Telekom-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurden Deutsche Telekom-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 28,83 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34,686 Deutsche Telekom-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.12.2025 953,17 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,48 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,68 Prozent verringert.

Alle Deutsche Telekom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 134,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Johannes Flex / Shutterstock.com

11.12.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
28.11.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
14.11.25 Deutsche Telekom Buy UBS AG
Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

