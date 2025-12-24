Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Frühe Investition
|
24.12.2025 10:03:46
DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurden Deutsche Telekom-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 28,83 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34,686 Deutsche Telekom-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.12.2025 953,17 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,48 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,68 Prozent verringert.
Alle Deutsche Telekom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 134,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Johannes Flex / Shutterstock.com
Analysen zu Deutsche Telekom AGmehr Analysen
|11.12.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
