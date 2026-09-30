DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Deutsche Telekom-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Deutsche Telekom-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 29,01 EUR. Bei einem Deutsche Telekom-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34,471 Deutsche Telekom-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Deutsche Telekom-Aktie auf 26,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 910,03 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 910,03 EUR, was einer negativen Performance von 9,00 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Deutsche Telekom einen Börsenwert von 127,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at