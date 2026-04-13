DHL Group Aktie

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DHL Group (ex Deutsche Post)-Anlage im Blick 13.04.2026 10:03:42

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,17 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 397,298 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 523,24 EUR, da sich der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils am 10.04.2026 auf 49,14 EUR belief. Mit einer Performance von +95,23 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

DHL Group (ex Deutsche Post) war somit zuletzt am Markt 55,00 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf 21,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Analysen
13.04.26 DHL Group Neutral UBS AG
08.04.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
02.04.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
31.03.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 48,17 -1,03% DHL Group (ex Deutsche Post)

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen