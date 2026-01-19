DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
Rentable DHL Group (ex Deutsche Post)-Anlage?
|
19.01.2026 10:04:02
DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile an diesem Tag 23,09 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 433,088 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.01.2026 auf 47,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 710,26 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 20 710,26 EUR entspricht einer Performance von +107,10 Prozent.
Alle DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 51,75 Mrd. Euro. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde am 20.11.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers bei 21,40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|15.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|46,50
|-2,92%
Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.