DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Anlage
|
05.01.2026 10:03:53
DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 36,96 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,706 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 126,94 EUR, da sich der Wert einer DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am 02.01.2026 auf 46,91 EUR belief. Mit einer Performance von +26,94 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
DHL Group (ex Deutsche Post) wurde am Markt mit 50,76 Mrd. Euro bewertet. Am 20.11.2000 fand der erste Handelstag des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde der Erstkurs mit 21,40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Analysen
|05.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|19.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|02.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
