DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment 20.07.2026 10:04:24

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 20.07.2023 wurde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 46,28 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 21,608 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 229,47 EUR, da sich der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers am 17.07.2026 auf 56,90 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 22,95 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Börsenwert von 63,68 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils bei 21,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Deutsche Post

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