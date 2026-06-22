DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 43,33 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,308 DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.06.2026 118,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 51,30 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,41 Prozent angezogen.

Der Marktwert von DHL Group (ex Deutsche Post) betrug jüngst 57,42 Mrd. Euro. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde am 20.11.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils lag damals bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at