DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
20.04.2026 10:03:41
DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 20.04.2025 wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 35,78 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,795 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.04.2026 gerechnet (50,14 EUR), wäre die Investition nun 140,13 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,13 Prozent vermehrt.
Insgesamt war DHL Group (ex Deutsche Post) zuletzt 56,12 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA war der 20.11.2000. Der erste festgestellte Kurs eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils lag damals bei 21,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|16.04.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.04.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.04.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|02.04.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
