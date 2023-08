DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Investoren gebracht.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 40,01 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 24,994 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers auf 43,65 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 090,98 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 9,10 Prozent.

Zuletzt verbuchte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Börsenwert von 52,01 Mrd. Euro. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde am 20.11.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie lag damals bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at