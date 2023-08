DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) abgeworfen

Am 21.08.2020 wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile an diesem Tag bei 38,25 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 261,438 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.08.2023 11 216,99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 42,91 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +12,17 Prozent.

DHL Group (ex Deutsche Post) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51,61 Mrd. Euro. Am 20.11.2000 fand der erste Handelstag des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers an der Börse XETRA statt. Ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

