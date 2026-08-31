DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Rentables DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment?
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31.08.2026 10:03:47
DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 28,40 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 35,211 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 56,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 990,14 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 990,14 EUR entspricht einer Performance von +99,01 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group (ex Deutsche Post) belief sich zuletzt auf 62,76 Mrd. Euro. Das DHL Group (ex Deutsche Post)-IPO fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier bei 21,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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30.08.26
|ROUNDUP: Kam Sprengstoff-Drohne aus Moskau? Warten auf Konsequenzen (dpa-AFX)
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28.08.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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27.08.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
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24.08.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
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24.08.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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24.08.26
|Market-Perform von Bernstein Research für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
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24.08.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 mit Abgaben (finanzen.at)
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24.08.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|56,40
|0,18%
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