DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Rentables DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment? 31.08.2026 10:03:47

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 28,40 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 35,211 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 56,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 990,14 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 990,14 EUR entspricht einer Performance von +99,01 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group (ex Deutsche Post) belief sich zuletzt auf 62,76 Mrd. Euro. Das DHL Group (ex Deutsche Post)-IPO fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

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24.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
18.08.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.26 DHL Group Neutral UBS AG
07.08.26 DHL Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
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DHL Group (ex Deutsche Post) 56,40 0,18% DHL Group (ex Deutsche Post)

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