WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

26.01.2026 10:04:21

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35,67 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,803 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.01.2026 128,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 46,00 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 128,96 EUR entspricht einer Performance von +28,96 Prozent.

Alle DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 49,78 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile an der Börse XETRA war der 20.11.2000. Das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Deutsche Post

22.01.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
21.01.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
15.01.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
14.01.26 DHL Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 DHL Group Neutral UBS AG
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX stabil -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich kaum vom Fleck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
