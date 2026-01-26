DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Lohnender DHL Group (ex Deutsche Post)-Einstieg?
|
26.01.2026 10:04:21
DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35,67 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,803 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.01.2026 128,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 46,00 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 128,96 EUR entspricht einer Performance von +28,96 Prozent.
Alle DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 49,78 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile an der Börse XETRA war der 20.11.2000. Das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|22.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
