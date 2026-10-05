DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Langfristige Investition
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05.10.2026 10:03:43
DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr abgeworfen
Das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie letztlich bei 38,90 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,571 DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 145,81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 56,72 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +45,81 Prozent.
Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Wert an der Börse wurde auf 62,99 Mrd. Euro beziffert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde am 20.11.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf 21,40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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15:58
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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14:26
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
14:26
|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10:03
|DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09:28
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
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30.09.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt DHL Group auf 'Hold' - Ziel 59 Euro (dpa-AFX)
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30.09.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|10:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|10:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,78
|-1,86%
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