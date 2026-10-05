DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Langfristige Investition 05.10.2026 10:03:43

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gewesen.

Das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie letztlich bei 38,90 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,571 DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 145,81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 56,72 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +45,81 Prozent.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Wert an der Börse wurde auf 62,99 Mrd. Euro beziffert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde am 20.11.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf 21,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Markus Mainka / Shutterstock.com

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10:41 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 DHL Group Neutral UBS AG
25.09.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 55,78 -1,86% DHL Group (ex Deutsche Post)

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