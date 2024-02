DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 39,89 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 25,072 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Die gehaltenen DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wären am 23.02.2024 1 089,51 EUR wert, da der Schlussstand 43,46 EUR betrug. Mit einer Performance von +8,95 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Wert an der Börse wurde auf 51,77 Mrd. Euro beziffert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging am 20.11.2000 an die Börse XETRA. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at