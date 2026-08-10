DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Profitable DHL Group (ex Deutsche Post)-Anlage?
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10.08.2026 10:03:54
DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier letztlich bei 40,83 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 24,492 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 55,32 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 354,89 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,49 Prozent vermehrt.
DHL Group (ex Deutsche Post) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 61,43 Mrd. Euro. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde am 20.11.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich damals auf 21,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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