DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 42,91 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier investiert hätte, hätte er nun 23,307 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 113,86 EUR, da sich der Wert einer DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am 24.04.2026 auf 47,79 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 11,39 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group (ex Deutsche Post) belief sich zuletzt auf 53,49 Mrd. Euro. Das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde am 20.11.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at