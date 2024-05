DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,61 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investierten, hätten nun 3,623 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 39,58 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 143,38 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,38 Prozent angezogen.

DHL Group (ex Deutsche Post) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 46,74 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz des DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

