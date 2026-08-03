DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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DHL Group (ex Deutsche Post)-Anlage im Blick 03.08.2026 10:03:45

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers betrug an diesem Tag 27,32 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,660 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 57,76 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 211,42 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 111,42 Prozent gleich.

Am Markt war DHL Group (ex Deutsche Post) jüngst 64,65 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers belief sich damals auf 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: AIF

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29.07.26 DHL Group Neutral UBS AG
28.07.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
13.07.26 DHL Group Neutral UBS AG
09.07.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 57,84 0,07% DHL Group (ex Deutsche Post)

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