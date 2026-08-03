DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Anlage im Blick
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03.08.2026 10:03:45
DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers betrug an diesem Tag 27,32 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,660 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 57,76 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 211,42 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 111,42 Prozent gleich.
Am Markt war DHL Group (ex Deutsche Post) jüngst 64,65 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers belief sich damals auf 21,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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|UBS AG
|28.07.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08.07.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|29.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,84
|0,07%