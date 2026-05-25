DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,29 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hat, hat nun 242,189 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 49,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 080,41 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20,80 Prozent angezogen.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Wert an der Börse wurde auf 55,83 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 21,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at