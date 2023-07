DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier letztlich bei 36,32 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert, befänden sich nun 2,753 DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.07.2023 gerechnet (45,90 EUR), wäre das Investment nun 126,38 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 26,38 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Börsenwert von 55,02 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at