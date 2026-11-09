DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Frühe Anlage 09.11.2026 10:03:46

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile an diesem Tag bei 38,99 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 256,509 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 14 882,65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 58,02 EUR belief. Damit wäre die Investition 48,83 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete DHL Group (ex Deutsche Post) eine Marktkapitalisierung von 64,43 Mrd. Euro. Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Börsengang fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf 21,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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06.11.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
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DHL Group (ex Deutsche Post) 57,98 0,73% DHL Group (ex Deutsche Post)

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