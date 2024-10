DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in DHL Group (ex Deutsche Post) gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,06 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,560 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien im Depot. Die gehaltenen DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile wären am 04.10.2024 97,80 EUR wert, da der Schlussstand 38,20 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 2,20 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von DHL Group (ex Deutsche Post) belief sich jüngst auf 44,65 Mrd. Euro. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde am 20.11.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde der Erstkurs mit 21,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at